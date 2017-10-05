В год выборов в Бундестаг тысячи жителей Германии вступили в партии

05.10.2017 10:51 · 0 комментариев

Большинство партий в Германии снова отмечают большое количество вновь вступивших. Как показал обзор данных партийных центров, особенно большой рост отмечается в СДПГ, Левой партии, партии Зелёных, СвДП и AдГ. Однако в ХДС наблюдается небольшая потеря членов партии, а ХСС остаётся на месте.

В настоящее время СДПГ насчитывает 440 309 членов, что на 7603 человека (1,76 процентов) больше по сравнению с концом 2016 года. Таким образом, она остаётся партией с самым большим количеством членов. Христианские демократы, наоборот, потеряли в этом году 4364 члена (около 1 процента). В конце августа ХДС насчитывал 427 556 членов. Его баварский союзник ХСС насчитывает 142 000 человек.

По сравнению с концом 2016 года Левая партия сообщает об увеличении количества своих членов почти на 2000 человек (3,4 процента) примерно до 61 000. В первом квартале 2017 года партия Зеленых выросла на 536 членов до 62 132 человек. С конца 2016 года в СвДП также появилось более 6100 новых членов. В настоящее время партия, которая только что снова прошла в Бундестаг, насчитывает около 60 000 членов. Партия AдГ также привлекла новых членов. С конца прошлого года количество её новых членов составило около 4200, и в настоящее время насчитывается более 28 000 членов этой партии.

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