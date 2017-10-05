В немецких городах не хватает земельных участков под застройку

05.10.2017 10:50 · 0 комментариев

В городах Германии наблюдается дефицит земли под застройку, несмотря на наличие открытых пространств. Поэтому эксперты и представители жилищно-строительной отрасли рекомендуют переводить больше сельскохозяйственных и других земель в земли для строительства. Как сказал Михаэль Фойгтлендер (Michael Voigtländer), эксперт по недвижимости Кёльнского института немецкой экономики (Institut der Deutschen Wirtschaft (IW)), в принципе имеется достаточно земли, но юридические требования, имущественные отношения, а также сопротивление граждан часто затрудняют получение столь необходимой земли для строительства.

Ассоциация баварского жилищного хозяйства (Verband der bayerischen Wohnungswirtschaft) говорит о «гигантской проблеме». Например, по данным недавнего исследования, проведенного ассоциацией регионального планирования, ситуация в Мюнхене является чрезвычайно острой. Мюнхен – не единичный случай: земли под застройку не хватает и в других крупных городах, таких как Франкфурт, Берлин или Штутгарт, а также в некоторых небольших муниципалитетах, таких как Пассау или Регенсбург.

За последние 20 лет многие муниципалитеты перевели в земли под застройку преимущественно промышленные и железнодорожные сооружения, которые больше не используются, а также территории Бундесвера или другие заброшенные земли. Однако эти запасы сейчас подходят к концу. При этом даже густонаселенный город Мюнхен не застроен полностью: около 20 процентов городской территории – это открытая земля, в основном сельскохозяйственные угодья и леса. Отсутствие строительных площадей имеет парадоксальное следствие. На нескольких доступных площадях в городах строится меньше, чем это реально возможно.

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