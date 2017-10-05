Сбор винограда в Германии закончился необычайно рано

05.10.2017 10:49 · 0 комментариев

Многие немецкие виноделы в этом году завершили сбор урожая намного раньше обычного. Как сказал представитель Немецкого института вина (des Deutsche Weininstitut) Эрнст Бюшер (Ernst Büscher), основной сбор винограда уже завершен во многих областях его выращивания, что является очень необычным.

Качество собранного винограда, в соответствии с первой оценкой, является хорошим и очень хорошим. Сбор урожая продолжается, главным образом, на Мозеле (Mosel) и в Рейнгау (Rheingau), где доминирует рислинг.

В настоящее время совокупный урожай всех винодельческих районов Германии оценивается в 7,5 млн. гектолитров. Это на 18 процентов меньше, чем в прошлом году, и на 18 процентов меньше, чем долгосрочный средний показатель.

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