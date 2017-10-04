В Германии обнаружили смертельно опасный древесный гриб

04.10.2017 10:27 · 0 комментариев

В Германии на территории федеральной земли Тюрингия ученые обнаружили очень опасный для человека древесный гриб. Специалисты считают, что гриб вида Cryptostroma corticale способен вызывать болезни дыхательной системы, которые тяжело переносятся животными и людьми.

Сотрудник Тюрингского института леса Хорст Шпроссман отметил, что инфекция спор гриба приводит к рефлекторному кашлю, кроме того, через несколько часов у человека поднимается температура тела, сообщает «Рамблер новости».

В связи с распространением гриба ученые призывают местных жителей к мерам предосторожности при контакте с деревьями, на которых растет опасный гриб. При том стоит отметить, что многие древесные грибы являются съедобными. Такие грибы богаты на полезные вещества, такие как: кальций, растительный белок, фосфор и витамины В и С с железом. Главная польза его для человека – повышение иммунитета и гемоглобина, понижение уровня холестерина в крови. Древесные грибы содержат полезных микроэлементов больше чем мясо.

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