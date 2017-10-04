Во Франкфурте-на-Майне неизвестные произвели 23 выстрела по окнам ICE

04.10.2017 10:25 · 0 комментариев

Во второй половине дня в понедельник, 02.10.2017, несколько неизвестных преступников обстреляли поезд ICE между железнодорожными станциями Франкфурт-Луиза (Frankfurt-Louisa) и Франкфурт-на-Майне (Frankfurt-Flughafen). По словам полиции, никто не пострадал. Как заявил представитель федеральной полиции изданию FOCUS Online, насчитывается 23 следа от пуль, но ни одна из них не пробила стекло.

Пассажиры описали преступников как троих мужчин, но более подробные описания сделать не удалось. Из-за множества следов от пуль федеральная полиция считает, что у преступников было несколько воздушных ружей. Тот факт, что пули были выпущены из пневматического оружия, можно увидеть по характеру следов.

Поезд продолжил путь в аэропорт Франкфурта, где его исследовали сотрудники федеральной полиции. Пассажирам пришлось покинуть поезд и перейти на другие рейсы. Против стрелка (стрелков) федеральная полиция начала предварительное расследование в связи с опасным вмешательством в железнодорожное движение.

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