В немецком Бремене пройдет фестиваль Фраймаркт

04.10.2017 10:23   ·   0 комментариев

Фото с сайта www.euromag.ru

Фото с сайта www.euromag.ru

С 13 по 29 октября 2017 года в Бремене пройдет ежегодный народный  Фраймаркт. Ежегодно праздник посещает более четырех миллионов гостей.

впервые стартовал в 1035 году и является на сегодняшний день самым масштабным фестивалем Северной Германии.

История Бремена насчитывает более 1200 лет и ежедневно оживает в великолепном архитектурном ансамбле рыночной площади Марктплац, выдержанном в стилях барокко и ренессанс. По сторонам площади возвышаются ратуша, знаменитая статуя Роланда, богато украшенные дома зажиточных горожан и старинная торговая палата Бремена Шюттинг. Ратуша и бременский Роланд входят в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фраймаркт — самый старый народный фестиваль в Германии. Программа включает церемонию открытия, фейерверк, костюмированное шествие и вечеринку. На фестивале работают три ярмарки, на которые съезжаются люди со всей страны.

www.euromag.ru

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