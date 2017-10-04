В немецком Бремене пройдет фестиваль Фраймаркт
04.10.2017 10:23 · 0 комментариев
С 13 по 29 октября 2017 года в Бремене пройдет ежегодный народный фестиваль Фраймаркт. Ежегодно праздник посещает более четырех миллионов гостей.
Фраймаркт впервые стартовал в 1035 году и является на сегодняшний день самым масштабным фестивалем Северной Германии.
История Бремена насчитывает более 1200 лет и ежедневно оживает в великолепном архитектурном ансамбле рыночной площади Марктплац, выдержанном в стилях барокко и ренессанс. По сторонам площади возвышаются ратуша, знаменитая статуя Роланда, богато украшенные дома зажиточных горожан и старинная торговая палата Бремена Шюттинг. Ратуша и бременский Роланд входят в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фраймаркт — самый старый народный фестиваль в Германии. Программа включает церемонию открытия, фейерверк, костюмированное шествие и вечеринку. На фестивале работают три ярмарки, на которые съезжаются люди со всей страны.
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