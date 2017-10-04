После обезвреживания бомбы берлинцы вернулись в свои квартиры

04.10.2017 10:21 · 0 комментариев

Тысячи берлинцев были вынуждены покинуть свои квартиры накануне праздника. Пока полицейские обезвреживали 250-килограммовую бомбу, они провели вечер в ратуше округа Шёнеберг (Schöneberg). Примерно через 14 часов после обнаружения в Берлине бомбы со времён Второй мировой войны специалисты полиции обезвредили её. Как сообщили ночью почти одновременно пожарная служба и полиция, операция по обезвреживанию 250-килограммового взрывного устройства прошла успешно. Жителям было разрешено вернуться в свои квартиры.

По словам полиции, положение бомбы было сложным, так как она находилась на земляном холме грязи на уровне участка движения S-Bahn. По мнению экспертов, бомбу нельзя было транспортировать. Немецкая бомба с российским детонатором была обнаружена в понедельник днем, 02.10.2017, ​​во время строительных работ вблизи площади Innsbrucker Platz на месте бывшей грузовой станции Вильмерсдорф (Wilmersdorf).

Таким образом, накануне праздника Единства полицией, пожарной службой и администрацией округа Темпельхоф-Шёнеберг (Tempelhof-Schöneberg) была начата крупная операция. Оцепление вокруг места находки составило 500 метров. Эвакуация длилась несколько часов и была завершена только после полуночи. Сотни людей расположились во временных приютах, таких как ратуша Шёнеберга и школы.

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