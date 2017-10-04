Исследователи опровергают распространенное мнение о выборе «русскими немцами» АдГ

04.10.2017 10:20 · 0 комментариев

Многие в Германии считают российско-немецкое меньшинство сторонником АдГ. К ним относят, в частности, репатриантов, которые вернулись в Германию как потомки немцев из Восточной Европы. Перед выборами в Бундестаг они считались чрезвычайно консервативными и приверженными родине – это качества, за которые также выступает АдГ.

Но учёные из университета Оснабрюка (Osnabrück) и университета Блумсбурга (Bloomsburg), Филадельфия, представили статистику исследования, которое все еще продолжается и которое ставит под сомнение этот тезис. Об этом сообщает «Süddeutsche Zeitung». В соответствии с полученными результатами, в 2014 году 10% иммигрантов из бывшего Советского Союза указали, что они решили выбрать АдГ или другую правую партию. В 2016 году их количество составляло уже 14 процентов.

Однако самой популярной партией среди «русских немцев» остаётся Союз. В 2014 году его рейтинг у них составлял 45 процентов, а в 2016 году – 35 процентов. По мнению экспертов, эмигранты отдали своё предпочтение не только АдГ, но и Левой партии. Тот факт, что «русские немцы» имеют репутацию крупных сторонников АдГ, связан также с избирательной кампанией этой партии. Например, она организовала в Магдебурге «Конгресс России» («Russland-Kongress»), и проводила агитацию с русскоязычным информационным материалом. Кроме того, в зарубежной версии государственного российского телевидения передавалась реклама АдГ.

AfD, выборы, избиратели, русскоязычные избиратели