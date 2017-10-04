Федеральный президент Штайнмайер призывает к четкой политике в отношении беженцев

04.10.2017 10:18 · 0 комментариев

В день Немецкого единства президент Франк-Вальтер Штайнмайер предостерёг от новых стен в обществе и призвал к честному подходу к политике в отношении беженцев. Дискуссия о беженцах и миграции вызвала волнение в Германии, но это является также результатом и образом беспокойного мира.

Штайнмайер указал на ограниченные возможности для приема беженцев и призвал различать между беженцами из-за политических преследований и миграцией из-за бедности. Речь идет о том, чтобы «объединить реальность мира и возможности нашей страны».

По историческим причинам в Основном законе Германии гарантируется защита от политических преследований. Вопрос о том, «каких и сколько иммигрантов мы хотим и, возможно, даже в них нуждаемся», является честным способом решения этой проблемы. Необходимы юридический доступ, управление и контроль. Тогда можно было бы преодолеть поляризацию дебатов.

беженцы, миграция, Штайнмайер