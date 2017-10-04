Баланс Октоберфеста: 7,5 миллионов кружек пива для 6,2 миллионов посетителей

04.10.2017 10:16 · 0 комментариев

Баланс 184-го Октоберфеста является положительным. Примерно 6,2 миллиона посетителей побывали здесь в этом году, что значительно больше, чем в 2016 году, когда их было всего 5,6 миллионов. Цена пива перед 184-м Октоберфестом повысилась, что как раз не противоречит старым обычаям. По данным пивоварен, были проданы 7,5 млн. кружек пива. Кроме того, посетители съели 127 быков и 59 телят. Сколько кур, рыб и брецелей исчезло в желудке у людей – пока неизвестно.

Что же осталось? Этот вопрос к бюро находок каждый год свидетельствует о размахе развлечений. На этот раз было более 4 000 находок, в том числе 1 300 идентификационных карт, 620 предметов одежды, 600 кошельков, 520 смартфонов и мобильных телефонов, 360 ключей, 325 очков, 120 зонтов, 100 сумок и рюкзаков, 95 ювелирных изделий и часов, а также 15 фотоаппаратов. Особое место занимают вставная челюсть, костыли, автомобильный номерной знак (Kreis Limburg-Weilburg), пивной рожок и кожаные брюки.

То, что 6,2 миллиона посетителей Октоберфеста не все из Мюнхена – понятно. Однако всё же поразительно, из какого количества стран люди прибыли на пивной фестиваль. Согласно данным о снятии денег из банкоматов, среди посетителей были представители 75 стран. Самое большое их количество прибыло из США, Великобритании, Австрии, Франции, Швейцарии, Австралии, Нидерландов, Италии, Испании и Дании.

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