Безработица в Германии продолжает снижаться

03.10.2017 09:47 · 0 комментариев

Заявки на пособие по безработице в ФРГ в сентябре текущего года снизились более резко, чем предполагал прогноз, так как безработица опустилась к рекордно низкому уровню, сообщило Федеральное агентство занятости.

Заявки на пособие по безработице сократились на 23 тыс. в сентябре с августа, отмечается в сообщении агентства по трудоустройству. Цифры корректируются для сезонных колебаний. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, полагали, что заявки на пособие по безработице покажут снижение на 5 тыс.

Скорректированный в Германии уровень безработицы в сентябре достиг 5,6%, что является самым низким значением показателя с начала публикации серии данных в январе 1992 года.

Напомним, в августе текущего года безработица в Германии продолжила падение, что являлось надежной основой для крупнейшей экономики Европы. Количество безработных германцев с учетом сезонных колебаний в августе сократилось на 5 тыс. до 2,532 млн. человек, согласно данным Федерального агентства по труду.

В августе показатель безработицы остался на отметке 5,7%, что является самым низким значением показателя после воссоединения страны.

В заявлении руководителя рабочей группы Детлефа Шееле отмечается, что рынок труда продолжает развиваться благоприятно. Сильный рост занятости продолжается, и спрос со стороны компаний на новых сотрудников продолжает оставаться высоким.

forex.ru

безработица, занятость, работа