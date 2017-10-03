Долина Рейна снова открыта для железнодорожного движения

03.10.2017 09:46 · 0 комментариев

Рано утром 02.10.2017 после нескольких недель ремонта возобновилось движение региональных поездов и поездов дальнего следования на участке Рейнской долины. Однако, как предупредил представитель железных дорог, в графике движения поездов междугороднего сообщения по-прежнему возможны отдельные сбои. Вскоре после полуночи первый поезд был пущен через отремонтированный участок в Раштатте (Rastatt).

Движения товарных составов также возобновлено. Однако поезда компании (Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG)) в Карлсруэ (Karlsruhe) вернутся к обычному графику движения по городским маршрутам S7 и S71 только в среду, 04.10.2017.

Важнейший для всей европейской железнодорожной сети путь, связывающий север с югом, был закрыт с 12 августа. В результате закрытия этого участка время в пути для тысяч пассажиров увеличилось на один час. Значительные убытки и дополнительные расходы понесли также грузовые компании. Некоторые из них рассматривают возможности требования возмещения убытков. Deutsche Bahn (DB) подвергается резкой критике в связи с недостаточным обеспечением рисков при осуществлении строительного проекта. В настоящее время спор между железной дорогой и строительными фирмами рассматривается в арбитражном суде.

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