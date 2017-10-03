Первая гей-пара заключила брак в Берлине

03.10.2017 09:44 · 0 комментариев

Бодо Менде (Bodo Mende) и Карл Крайле (Karl Kreile) являются парой уже в течение 38 лет, и теперь, наконец, они получили право пожениться официально – как первая однополая пара Германии. Бодо Менде выразил после торжественной церемонии в ратуше Шёнеберга в Берлине надежду, что эта свадьба будет знаковой, и многие другие однополые пары также поженятся. Около 100 гостей пришли на церемонию, которая проходила в зале, украшенном радужными флагами. Оба партнера подтвердили, что хотели бы сохранить прежние фамилии. Новоиспеченную пару приветствовали продолжительными аплодисментами.

Карл Крайле и Бодо Менде влюбились друг в друга летом 1978 года на вечеринке в округе Берлин-Шёнеберг. Первую попытку пожениться они предприняли 25 лет назад, когда в 1992 году геи и лесбиянки по всей Германии начали акцию «Aktion Standesamt», даже понимая ее безнадежность.

Спустя десятилетие произошел прорыв: в июле 2002 года Федеральный конституционный суд (Bundesverfassungsgericht) подтвердил, что Закон о зарегистрированных гражданских партнёрствах (Lebenspartnerschaftsgesetz), принятый годом ранее, совместим с Основным законом. Менде и Крайле побывали в ратуше второй раз и покинули его как муж и муж. Теперь они снова поженились – как первая гомосексуальная пара Германии. Немногое изменится в их жизни: усыновлять детей эти двое не хотят. Они просто могут впервые сказать, что имеют равные права.

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