Жители Германии переоценивают себя в денежных вопросах

03.10.2017 09:43 · 0 комментариев

Недавнее исследование показало, что многие люди, когда речь идёт об их собственных деньгах, считают, что они в этом хорошо разбираются – но это не так. В целом жители Германии оценивают свои знания относительно финансовых вопросов как хорошие. В среднем, согласно результатам опроса, они поставили бы себе оценку 2,5. Более половины, в общей сложности 51 процент, оценивают свои знания даже как «хорошо» или «очень хорошо». Только два процента участников опроса поставили себе оценки «пять» и «шесть». Средний балл всех опрошенных составляет 2,5.

Однако этот результат существенно отличается от оценки опрошенных экспертов. Финансовые знания жителей Германии они оценивают совсем по-другому: по их мнению, только пять процентов финансовых знаний их сограждан можно оценить как «очень хорошо» или «хорошо». В общей сложности 16% даже получили оценки «недостаточно» и «неудовлетворительно». В среднем, их оценка – 3,8, что является «достаточно». По-видимому, большинство жителей Германии переоценивают себя при оценке финансовых тем.

деньги, финансовые знания, финансы