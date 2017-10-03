Угроза Эрдогана может привести к подорожанию бензина в Германии

03.10.2017 09:41 · 0 комментариев

Цены на бензин на немецких автозаправках могут в ближайшем будущем резко возрасти. Одной из причин повышения цен является политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (Recep Tayyip Erdogan) в отношении курдов.

Из-за референдума о независимости иракских курдов он угрожает блокировать поставки нефти из курдской части Ирака через Турцию. Как сообщает газета «Bild», это касается примерно 500 тысяч баррелей нефти.

Вскоре после того как Эрдоган выразил эту угрозу, цена на нефть на этой неделе поднялась. Аналитики Commerzbank предсказали, что мировой нефтяной рынок будет недостаточно обеспечен, если Эрдоган сделает свою угрозу реальностью.

Однако турецкая политика является не единственной причиной роста цен на нефтяном рынке. В частности, очень востребован дизель после того, как ураган «Harvey» парализовал несколько нефтеперерабатывающих заводов в США. Кроме того, увеличился спрос со стороны Индии, Китая и Европы.

бензин, нефть, топливо, Эрдоган