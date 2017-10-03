Жильё для студентов продолжает дорожать

03.10.2017 09:40 · 0 комментариев

Тот, кто учился, знает, что денег всегда мало. Однако в то время как в прошлом арендную плату за студенческое жильё можно было оплатить, к примеру, подработкой в садовом центре, сегодня у студентов гораздо больше проблем с поиском недорогого жилья. Согласно экспертному заключению Института немецкой экономики (Institut der deutschen Wirtschaft (IW)), с 2010 года средние цены повысились до 70 процентов, прежде всего в крупных и университетских городах.

Самый сильный процентный рост арендной оплаты с 2010 года был зафиксирован в Берлине – 70,2 процента, за ним следуют Мюнхен и Гамбург. По мнению специалистов Института немецкой экономики, эта проблема может быть решена только путём строительства новых студенческих общежитий. Но в настоящий момент для студентов это означает, что нужно найти вторую работу и запланировать на пару семестров больше.

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