В новом Бундестаге вдвое больше предпринимателей

03.10.2017 09:38   ·   0 комментариев

© Jan Rose - Fotolia.com

© Jan Rose — Fotolia.com

Вхождение в Бундестаг партий AдГ и СвДП меняет не только его политический состав, но и представленность профессиональных групп. В новом Бундестаге профессиональная группа предпринимателей значительно более представлена, чем раньше. В течение прошлого законодательного периода депутатами были только 35 владельцев фирм и предпринимателей-частников, в будущем их будет 76. Тридцать из них относятся к фракции Союза.

AдГ представляют19 предпринимателей, а СвДП – 13. Остальные 14 предпринимателей, вошедших в Бундестаг, распределяются между партией Зелёных, Левой партией и СДПГ. Это следует из опроса, проведенного фирмой Kürschner Politikkontakte по поручению фонда Stiftung Familienunternehmen, о котором сообщает издание «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung».

Однако в Бундестаге по-прежнему преобладают , которые ранее были заняты на государственной службе. Согласно оценке, это 204 из 709 будущих мандатов. Ещё 110 человек «происходят из окружения партий, профсоюзов или церквей». С другой стороны, три других группы представлены явно недостаточно: в новом парламенте всего 15 студентов, четыре безработных и две домохозяйки.

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