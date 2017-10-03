В новом Бундестаге вдвое больше предпринимателей

03.10.2017 09:38 · 0 комментариев

Вхождение в Бундестаг партий AдГ и СвДП меняет не только его политический состав, но и представленность профессиональных групп. В новом Бундестаге профессиональная группа предпринимателей значительно более представлена, чем раньше. В течение прошлого законодательного периода депутатами были только 35 владельцев фирм и предпринимателей-частников, в будущем их будет 76. Тридцать из них относятся к фракции Союза.

AдГ представляют19 предпринимателей, а СвДП – 13. Остальные 14 предпринимателей, вошедших в Бундестаг, распределяются между партией Зелёных, Левой партией и СДПГ. Это следует из опроса, проведенного фирмой Kürschner Politikkontakte по поручению фонда Stiftung Familienunternehmen, о котором сообщает издание «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung».

Однако в Бундестаге по-прежнему преобладают депутаты, которые ранее были заняты на государственной службе. Согласно оценке, это 204 из 709 будущих мандатов. Ещё 110 человек «происходят из окружения партий, профсоюзов или церквей». С другой стороны, три других группы представлены явно недостаточно: в новом парламенте всего 15 студентов, четыре безработных и две домохозяйки.

бундестаг, депутаты, предпринимательская деятельность