Мужчина снял с найденной карточки 1000 евро и пошёл в полицию
02.10.2017 12:16 · 0 комментариев
В Дюссельдорфе мужчина вызвал удивление в полиции. 35-летний мужчина появился в полицейском участке и положил 1000 евро наличными. Как сообщила представитель федеральной полиции, затем он заявил, что обнаружил банковскую карту с соответствующим PIN-кодом на улице.
Больше от любопытства он попробовал карту в банкомате, и ему на самом деле удалось снять 1000 евро в 50-евровых купюрах. Испугавшись, он выбросил по отдельности карточку и ПИН-код. Через день он решил сдать деньги полиции.
Полицейские уверены, что смогут найти владельца денег и карты. Однако, против раскаявшегося мужчины, нашедшего карточку, возбуждено уголовное дело из-за мошенничества.
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банковская карта, деньги, полиция, явка с повинной
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