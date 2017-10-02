Работодатель мечты: компания из Дортмунда отправила всех 150 сотрудников в Лас-Вегас

02.10.2017 12:14   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.focus.de

Скриншот с сайта www.focus.de

Два основателя платформы отправили самолётом весь штат своей фирмы на неделю в (Las Vegas). Не работать, а провести там свой собственный – за счет компании.

150 жителей Дортмунда зарегистрировались в отеле Luxor на бульваре Лас-Вегас. Программа их пребывания включала посещение цирка дю Солей и поездку в Гранд-Каньон.

Руководитель платформы Даниэль Кран (Daniel Krahn) заявил RTL: «В последние пять лет сбылись наши мечты. Теперь приятно видеть, что мы можем кое-что из них вернуть нашим сотрудникам и осуществить их мечты».

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