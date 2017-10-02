Пьяный енот стал причиной вызова полиции
02.10.2017 12:13 · 0 комментариев
В Баварии полиция была задействована из-за пьяного енота. Обеспокоенный прохожий увидел шатающегося и предположительно умирающего животного на велосипедной дорожке в Бергхейнфельде (Bergrheinfeld).
Этот человек сообщил в полицию, однако, полицейский патруль убедился, что беспокойство из-за неровного передвижения енота было напрасным.
Животное, вероятно, съело на соседних виноградниках ферментированный виноград. Как сообщила полиция, полицейские прогнали енота с улицы, чтобы он мог спокойно поспать и протрезветь.
Теги:
Комментарии (0)
Вы должны войти в систему или зарегистрироваться для комментирования.