Пьяный енот стал причиной вызова полиции

02.10.2017 12:13 · 0 комментариев

В Баварии полиция была задействована из-за пьяного енота. Обеспокоенный прохожий увидел шатающегося и предположительно умирающего животного на велосипедной дорожке в Бергхейнфельде (Bergrheinfeld).

Этот человек сообщил в полицию, однако, полицейский патруль убедился, что беспокойство из-за неровного передвижения енота было напрасным.

Животное, вероятно, съело на соседних виноградниках ферментированный виноград. Как сообщила полиция, полицейские прогнали енота с улицы, чтобы он мог спокойно поспать и протрезветь.

Бавария, енот, опьянение