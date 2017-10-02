Пьяный енот стал причиной вызова полиции

02.10.2017 12:13   ·   0 комментариев

© Alexander - Fotolia.com

© Alexander — Fotolia.com

В Баварии полиция была задействована из-за пьяного енота. Обеспокоенный прохожий увидел шатающегося и предположительно умирающего животного на велосипедной дорожке в Бергхейнфельде (Bergrheinfeld).

Этот человек сообщил в полицию, однако, полицейский патруль убедился, что беспокойство из-за неровного передвижения енота было напрасным.

Животное, вероятно, съело на соседних виноградниках ферментированный виноград. Как сообщила полиция, полицейские прогнали енота с улицы, чтобы он мог спокойно поспать и протрезветь.

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