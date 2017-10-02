На острове Зюльт обнаружен большой серебряный клад

02.10.2017 12:08   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Manfred Knörr, YouTube

Видеокадр пользователя Manfred Knörr, YouTube

Археологи обнаружили на острове (Sylt) в Северном море периода викингов. Это одна из самых крупных находок такого рода в Шлезвиг-Гольштейне. Специалисты раскопали летом на поле в Морзуме (Morsum) в общей сложности 180 предметов, в том числе полностью сохранившиеся украшения, такие как браслеты, перстни, одно ожерелье, но также монеты и слитки. Их общий вес составляет около килограмма.

Несколько десятилетий назад один фермер нашёл на поле на Зюльте серебряную фибулу –украшение, служившее застёжкой для одежды. Два года назад его семья завещала это украшение своему домашнему врачу, который обратился к археологам в Шлезвиге, после чего те отправились на место находки и начали . Там они обнаружили, кроме прочего, также часть застёжки.

Эксперты датируют находку серединой десятого столетия. В будущем её можно будет увидеть на постояннодействующей выставке в замке Готторф (Gottorf).

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Anzeige

Присоединяйся!