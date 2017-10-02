На острове Зюльт обнаружен большой серебряный клад

02.10.2017 12:08 · 0 комментариев

Археологи обнаружили на острове Зюльт (Sylt) в Северном море серебряный клад периода викингов. Это одна из самых крупных находок такого рода в Шлезвиг-Гольштейне. Специалисты раскопали летом на поле в Морзуме (Morsum) в общей сложности 180 предметов, в том числе полностью сохранившиеся украшения, такие как браслеты, перстни, одно ожерелье, но также монеты и слитки. Их общий вес составляет около килограмма.

Несколько десятилетий назад один фермер нашёл на поле на Зюльте серебряную фибулу –украшение, служившее застёжкой для одежды. Два года назад его семья завещала это украшение своему домашнему врачу, который обратился к археологам в Шлезвиге, после чего те отправились на место находки и начали раскопки. Там они обнаружили, кроме прочего, также часть застёжки.

Эксперты датируют находку серединой десятого столетия. В будущем её можно будет увидеть на постояннодействующей выставке в замке Готторф (Gottorf).

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