Города могут забрать свои вклады в частных банках

02.10.2017 12:07 · 0 комментариев

1 октября вступила в силу реформа системы гарантий добровольного страхования депозитов частных банков – с далеко идущими последствиями для казначейств городов и муниципалитетов. Для многих муниципалитетов возникает вопрос, где они должны вкладывать свои деньги в будущем. В частных банках их депозиты больше не будут защищены.

Весной частные банки решили ограничить защиту депозитов. Теперь в случае банкротства на полную защиту своих депозитов могут рассчитывать только частные клиенты и фонды. Для них ничего не меняется. И наоборот, федеральное правительство, земли и муниципалитеты, а также финансовые учреждения больше не будут обслуживаться из бюджета, который частные банки заполнили на добровольной основе в дополнение к установленной законом гарантии депозитов.

В Германии в случае банкротства банка законом защищены вклады до 100 000 евро на одного клиента. Кроме того, почти все кредитные учреждения добровольно осуществляют обеспечение защиты депозитов клиентов. По данным банковской ассоциации, частные учреждения обычно обеспечивают защиту депозитов в размере, как минимум, один миллион евро на одного клиента. Во многих банках пределы гарантий намного выше. Государственные сберегательные банки, а также народные и кредитные банки обеспечивают депозиты всех клиентов.

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