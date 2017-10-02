Потепление Балтийского моря – угроза для вылова сельди

02.10.2017 12:05 · 0 комментариев

Федеральное министерство окружающей среды (Bundesumweltministerium) обеспокоено рыбными запасами из-за потепления Балтийского моря в результате изменения климата. Как сообщают СМИ Германии со ссылкой на ответ министерства на запрос фракции Партии зеленых, особенно уязвимой является сельдь. «Из-за центрального положения сельди в экосистеме Балтийского моря можно ожидать кардинальные изменения во всей пищевой сети, в том числе воздействие на другие рыбные запасы, морских млекопитающих и морских птиц», – пишет министерство.

С 1990 года температура поверхности Балтийского моря повысилась на 1,5 градуса по Цельсию. Следует опасаться, что изменение климата изменит окружающую среду настолько быстро, что определенные виды не смогут достаточно быстро адаптироваться. Это будет иметь не только экологические последствия, но также повлияет на рыбный промысел в Балтийском море. Кроме того, в Балтийском море меньше возможностей для компенсации потери некоторых рыбных запасов другими видами. Следует опасаться также распространения «чужеродных видов», таких как чёрноротый бычок.

Ожидается, что 9 и 10 октября министры сельского хозяйства и рыболовства обсудят в Брюсселе квоты вылова рыбы на предстоящий год. Согласно предложению Комиссии ЕС, немецким рыбакам угрожает сокращение вылова сельди в западной части Балтийского моря на 54 процента по сравнению с 2017 годом. Кроме того, Комиссия предлагает запрет на вылов угря в Балтийском море, поскольку запасы слишком низки, квота трески, которая является важной для немецких рыбаков в западной части Балтийского моря вблизи немецкого побережья, останется неизменной. Однако раньше она уже была значительно сокращена. Предложения основаны на научных рекомендациях Международного совета морских исследований (Internationaler Rat für Meeresforschung (ICES)).

Балтийское море, потепление, рыбный промысел, сельдь, экология