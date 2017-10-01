Политик из партии «Альтернатива для Германии» придумал себе учёбу для биографии

01.10.2017 10:47 · 0 комментариев

Председатель бранденбургского отделения приукрасил свою биографию для ландтага придуманной учёбой в высшем учебном заведении. Собственно, Андреас Кальбитц (Andreas Kalbitz) действительно был зачислен в университет прикладных наук Бранденбург/Гавель (Brandenburg/Havel), однако, на самом деле он там не учился.

Издание «Märkische Allgemeine» сообщает, что он не сдал ни одного экзамена и после четырёх семестров был отчислен как студент, который не учился. «Я действительно не учился, но я там был и разговаривал с одним профессором», цитирует газета его высказывание.

Андреас Кальбитц, обман, университет