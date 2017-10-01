После выборов: Нетаньяху обеспокоен антисемитизмом в Германии

01.10.2017 10:44   ·   0 комментариев

© Михаил Метцель / ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

© Михаил Метцель / ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

«Драма в Германии» – так называлась статья в израильской ежедневной газете после выборов в Бундестаг, при этом подразумевался высокий рейтинг партии АдГ.
Премьер-министр Израиля Беньямин (Benjamin Netanyahu) также выразил обеспокоенность ростом антисемитизма в Германии.

Нетаньяху заявил, что Израиль обеспокоен ростом антисемитизма, который наблюдается в последние годы среди правых и левых политических сил, а также в среде исламских элементов. Он добавил, что Израиль не признаёт любые попытки извратить Холокост. Перед этим Нетаньяху провёл телефонный разговор с федеральным канцлером Ангелой Меркель. Премьер-министр уже поздравил её на Twitter ночью в воскресенье, 24.09.2017.

Нетаньяху не упомянул партию АдГ в своём обращении. Однако он призвал правительство, «действовать в поддержку тех сил в Германии, которые принимают на себя историческую ответственность».

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