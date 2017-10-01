Кризис беженцев: Дания задействует солдат на границе с Германией

01.10.2017 10:43 · 0 комментариев

Дания задействует солдат на границе с Германией. Они должны с пятницы, 29.09.2017, помогать полиции в проведении пограничного контроля, который был введён в январе 2016 года из-за увеличения количества беженцев. Однако, по данным датского информационного агентства Ritzau, вооруженные солдаты работают в основном на заднем плане.

В общей сложности 160 датских солдат прошли специальную подготовку в течение двух недель. Они будут находиться не менее трех месяцев не только на пограничных переходах, но и перед еврейскими учреждениями и израильским посольством в Копенгагене.

Для премьер-министра Шлезвиг-Гольштейна Даниэля Гюнтера (Daniel Günther) самой большой проблемой являются не солдаты, которые задействованы сейчас, а пограничный контроль сам по себе, как он заявил во время визита в Копенгаген: «Мы хотели бы, чтобы это не было постоянным». В Европе должны быть открытые границы.

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