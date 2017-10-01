Книга «Mein Kampf» Гитлера стала причиной увольнения работника

01.10.2017 10:42 · 0 комментариев

Публичное проявление неконституционных символов запрещено и может иметь последствия как в смысле уголовного, так и трудового права. Мартин Б., который с 2008 года является государственным служащим федеральной земли Берлин, хотел почитать книгу во время обеденного перерыва. Это было оригинальное издание «Mein Kampf» Гитлера, включая свастику на обложке книги. В этой форме издание в Германии запрещено. Издание, прокомментированное историками, доступно с начала 2016 года, но без каких-либо нацистских символов и в форме, которая не должна служить правой пропаганде.

Однако Мартин Б. взял оригинал, что не укрылось от его руководителя. Сделанное им замечание Б. сначала не осознал, но затем снова спрятал книгу. Инцидент, тем не менее, имел последствия, так как работник был уволен работодателем 31 декабря 2016 года в связи с использованием правых символов.

Мартин Б. выразил сожаление и заявил, что он не имеет ничего общего с нацистами. Что он хотел бы доказать демонстрацией безупречной службы в Бундесвере и обжалованием увольнения. Однако, безуспешно. Суд по трудовым делам федеральной земли Берлин-Бранденбург, который рассматривал этот случай, подтвердил законность увольнения.

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