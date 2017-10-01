Курение и употребление алкоголя помогают государству

01.10.2017 10:40 · 0 комментариев

Согласно последним статистическим данным, в прошлом году федеральное правительство и федеральные земли получили в общей сложности 18,4 млрд. евро от налогов на различные продукты роскоши. Это больше денег, чем запланировано в текущем федеральном бюджете на образование и исследования.

С помощью доходов от налогов на алкоголь, кофе и табак федеральное правительство могло бы сразу профинансировать половину оборонного бюджета или почти все процентные платежи по государственной задолженности.

Как сообщило Федеральное статистическое ведомство (das Statistische Bundesamt), около трех четвертей суммы или 14,2 млрд. евро поступили от налога на табак. За ним следуют налоги на бренди (2,1 миллиарда), кофе (1 миллиард), пиво (0,7 миллиарда) и игристое вино (0,4 миллиарда). От налога, который взимался со слабоалкогольных напитков, поступило только 1,3 млн. евро.

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