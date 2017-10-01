Экологи жалуются на отсутствие контейнеров для биоотходов

01.10.2017 10:38 · 0 комментариев

В Германии, по мнению экологов, всё ещё слишком мало контейнеров для биоотходов. Как сообщил Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (Naturschutzbund Deutschland (Nabu)), в течение почти трех лет все муниципалитеты должны были обеспечить, чтобы их граждане могли утилизировать пищевые и растительные отходы отдельно от остаточных отходов.

Однако 35 из 402 округов по-прежнему отказываются устанавливать контейнеры для биоотходов. Результат: согласно оценкам Nabu, каждый год около шести миллионов тонн биоотходов попадают в остаточные отходы.

Согласно расчетам экспертов Nabu, благодаря тепловой энергии, которая может быть получена из этого количества биоотходов, город с почти полумиллионным населением мог бы быть обеспечен энергией на целый год.

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