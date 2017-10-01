Вниманию потребителей: изменения в октябре

01.10.2017 10:36 · 0 комментариев

Минимальная заработная плата в сфере финансовых и стоимостных услуг. Сотрудники учреждений, оказывающих финансовые и стоимостные услуги, имеют право на новую минимальную зарплату в отрасли с 1 марта. Постановление вступает в силу 1 октября.

Хорошее обеспечение после пребывания в больнице. С 1 октября больницы могут назначать лекарства, медицинские средства и домашние медицинские услуги на срок до семи дней, а также подтверждать нетрудоспособность. Врачи и учреждения, осуществляющие дальнейшее лечение, должны быть проинформированы об этом. Таким образом стационарное и амбулаторное лечение будут лучше взаимосвязаны.

Повышение энергоэффективности водонагревателей. С 26 сентября водонагреватели и резервуары получили дополнительный класс энергоэффективности, а именно A +. Более низкий класс G упраздняется. Кроме того, так называемые комбинированные системы получают классы энергоэффективности от A+ до G.

Комнатная температура. С 1 октября по 30 апреля действует установленный законом отопительный сезон. Арендодатель должен обеспечить, чтобы комнатная температура в жилых комнатах составляла не менее 20 градусов. В ванной комнате должен быть 21 градус. Эта норма действует с 6 часов утра до 23 часов вечера. Ночью температура должна быть не менее 18 градусов.

Более жесткие правила для беспилотных летательных аппаратов. Дроны или модельные самолеты весом более 250 граммов должны иметь огнестойкую табличку с указанием имени и адреса владельца. Это требование действительно с 1 октября. С этого времени для использования беспилотных летательных аппаратов или модельных самолетов весом свыше двух килограммов требуется подтверждение знаний.

Борьба с преступностью, связанной с разжиганием ненависти в социальных сетях. В будущем борьба с преступностью, связанной с разжиганием ненависти, в Интернете будет более эффективной. Операторы социальных сетей обязаны быстро удалять или блокировать преступный контент. Закон вступает в силу 1 октября.

беспилотники, водонагреватели, ненависть, температура