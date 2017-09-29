Осел погрыз дорогостоящий спорткар McLaren

29.09.2017 10:47 · 0 комментариев

В городе Гисен, земля Гессен, владелец спортивного автомобиля McLaren подал в суд на хозяина осла после того, как животное погрызло его дорогостоящий автомобиль. Об этом сообщает Живой уголок он-айн со ссылкой на Associated Press.

Год назад водитель McLaren припарковал машину возле загона с ослом и ушел. Пока его не было, животное принялось кусать автомобиль. В полиции предположили, что оно приняло оранжевый McLaren за гигантскую морковь.

Когда владелец машины вернулся, он обнаружил, что осел испортил деталь из углеродного волокна и повредил краску на задней части машины. Хозяин животного отказался платить за ремонт и посоветовал лучше выбирать место для парковки. Теперь водитель пытается через суд получить с него 5 тысяч евро.

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