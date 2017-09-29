Выборы в Бундестаг беспокоят Францию
29.09.2017 10:45 · 0 комментариев
Результат выборов в Германии вызывает озабоченность у западных соседей. «Этот выбор – плохая новость для Европы, и особенно для Франции Эммануэля Макрона», – прокомментировал французский ежедневник «Le Monde» слабый рейтинг Союза.
Издание выражает опасение, что Германия «войдёт в длинный тоннель переговоров», ссылаясь на предсказуемые трудности на переговорах по коалиции. В Париже считают, что политическая Германия «вероятно, будет отсутствовать несколько месяцев», и, как и в 2013 году, Европейский союз будет бездействовать.
«Из-за результата AдГ, но также и либералов, кажется невозможным, чтобы Германия была более склонна проявлять большую солидарность с другими европейцами, чем сегодня».
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бундестаг, выборы, Европа, Франция
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