Выборы в Бундестаг беспокоят Францию

29.09.2017 10:45 · 0 комментариев

Результат выборов в Германии вызывает озабоченность у западных соседей. «Этот выбор – плохая новость для Европы, и особенно для Франции Эммануэля Макрона», – прокомментировал французский ежедневник «Le Monde» слабый рейтинг Союза.

Издание выражает опасение, что Германия «войдёт в длинный тоннель переговоров», ссылаясь на предсказуемые трудности на переговорах по коалиции. В Париже считают, что политическая Германия «вероятно, будет отсутствовать несколько месяцев», и, как и в 2013 году, Европейский союз будет бездействовать.

«Из-за результата AдГ, но также и либералов, кажется невозможным, чтобы Германия была более склонна проявлять большую солидарность с другими европейцами, чем сегодня».

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