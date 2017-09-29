Землетрясение испугало жителей Гессена: эпицентр в Дармштадте

29.09.2017 10:44   ·   0 комментариев

© dule964 - Fotolia.com

© dule964 — Fotolia.com

Юг федеральной земли был разбужен утром 28.09.2017 легким землетрясением. Гессенское земельное управление охраны природы, окружающей среды и геологии (Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG)) оценило силу землетрясения в 2,5 бала. Согласно полученной информации, центр землетрясения был расположен в Обер-Рамштадте (Ober-Ramstadt) около Дармштадта (Darmstadt). Юг Гессена регулярно встряхивают слабые землетрясения. В Twitter много людей сообщают, что они были разбужены землетрясением.

Только в начале сентября в Рёдермарке (Rödermark), Оффенбах (Offenbach), произошло силой 2,5 бала. Вечером 14 октября прошлого года силой 2,9 по шкале Рихтера сотрясало регион вокруг Дармштадта. Многие жители региона почувствовали само и несколько последующих толчков. Более 60 сообщений о землетрясении были опубликованы на веб-сайте Гессенского государственного управления охраны природы, окружающей среды и геологии.

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