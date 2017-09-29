Жители Мальорки вышли на демонстрацию против немецких туристов

29.09.2017 10:42 · 0 комментариев

Раньше на Мальорке (Mallorca) такого никогда не было. На этом испанском курортном острове тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против излишеств массового туризма. Тысячи людей двинулись по улицам Пальма-де-Майорки, чтобы показать своё недовольство. «В настоящее время слишком много людей, слишком много мусора и слишком мало здравого понимания со стороны посетителей, а также магазинов, которые получают прибыль от туризма», – заявляли участники демонстрации.

По имеющейся информации, демонстранты прошли от площади Plaça d’Espanya в центре Пальма-де-Мальорка (Palma) до регионального парламента Балеарских островов. Они несли плакаты с надписями типа «Без ограничений нет будущего!». Эти слова повторялись снова и снова. К участию в акции протеста под девизом «Это слишком далеко зашло! Остановите массовый туризм!» призвали более 50 ассоциаций и учреждений, включая ассоциации по охране природы GOB и Terraferida.

С 2012 года на Мальорке и других Балеарских островах Ибица, Менорка и Форментера отмечается один за другим рекорд посещаемости. В этом году с января по июль тут побывало 7,9 млн. иностранных туристов, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Туризм приносит много денег, но для многих жителей это еще не все. Они заявили, что острова находятся на пределе. Нужно установить верхние ограничения количества, но также «воспитывать, контролировать и наказывать».

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