В Баден-Вюртемберге шантажист угрожает отравленными продуктами питания

29.09.2017 10:40 · 0 комментариев

В Германии неизвестный вымогатель угрожает отравлением продуктов питания. Полиция в Констанце (Konstanz), Баден-Вюртемберг, говорит о том, что это распространяется на всю Германию. Согласно информации новостного агентства dpa, шантажист требует большую сумму денег от разных торговых концернов. Он заявляет, что он уже заразил продукты питания смертельным количеством яда в пяти продовольственных магазинах в Фридрихсхафене (Friedrichshafen) на Боденском озере. По данным издания «Bild», отравленные продукты – это детское питание.

По имеющейся информации, преступник объявил в письме, которое он направил концернам и полиции, что будет производить манипуляции с продуктами в супермаркетах и продовольственных магазинах в стране и за рубежом. Он собирается отравить их этим же веществом. В письме он также конкретно указал супермаркеты в Фридрихсхафене на Боденском озере.

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