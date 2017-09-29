В Баден-Вюртемберге шантажист угрожает отравленными продуктами питания

29.09.2017 10:40   ·   0 комментариев

© Matty Symons - Fotolia.com

© Matty Symons — Fotolia.com

В Германии неизвестный вымогатель угрожает отравлением продуктов питания. Полиция в Констанце (Konstanz), Баден-Вюртемберг, говорит о том, что это распространяется на всю Германию. Согласно информации новостного агентства dpa, требует большую сумму денег от разных торговых концернов. Он заявляет, что он уже заразил смертельным количеством яда в пяти продовольственных магазинах в Фридрихсхафене (Friedrichshafen) на Боденском озере. По данным издания «Bild», отравленные продукты – это .

По имеющейся информации, преступник объявил в письме, которое он направил концернам и полиции, что будет производить манипуляции с продуктами в супермаркетах и продовольственных магазинах в стране и за рубежом. Он собирается отравить их этим же веществом. В письме он также конкретно указал супермаркеты в Фридрихсхафене на Боденском озере.

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