5,4 миллионов человек в Германии хотят работать больше

29.09.2017 10:38   ·   0 комментариев

© industrieblick - Fotolia.com

© industrieblick — Fotolia.com

По данным Федерального статистического ведомства (das Statistische Bundesamt), 5,4 миллиона человек в Германии хотят работать больше. В основном, это безработные, но также 1,2 миллиона штатных сотрудников. По сравнению с предыдущим годом, общее число людей, которые, по их собственным оценкам, не полностью загружены работой, сократилось на 255 000 человек или 4,5 процентов.

С другой стороны, число тех, кто хотел бы работать меньше, увеличилось на 147 000 (+14,5%) до почти 1,2 млн. человек. Возможно, те, кто выразил желание работать полный , в действительности не хотят работать больше. Может быть, они хотят зарабатывать больше денег (или нуждаются в деньгах).

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