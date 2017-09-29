Меркель приняла от Трампа поздравления с победой на парламентских выборах

29.09.2017 10:35   ·   0 комментариев

© Михаил Метцель/ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

© Михаил Метцель/ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

Канцлер Германии Ангела и ее партия ХДС/ХСС приняла в связи с победой на парламентских выборах от главы США Дональда Трампа. Эту информацию подтвердили официальные представители пресс-службы кабмина ФРГ.

В соответствии с данными, изложенными в правительственном документе, президент США, соблюдая все формальности, обратился с поздравлениями к главе бундестаге Германии по телефону. Кроме торжественных речей, Дональд предпринял попытку обсудить один из самых злободневных вопросов, а именно США и Северной Кореи. В свою очередь Ангела Меркель порекомендовала урегулировать ситуацию мирным путем, дабы не допустить начала противостояния с применением ядерного оружия.

www.vladtime.ru

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