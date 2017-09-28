Facebook удалил тысячи фейк-аккаунтов перед выборами в Германии

28.09.2017 10:09 · 0 комментариев

Перед выборами в Германии Facebook удалил тысячи фейк-аккаунтов, на которых была замечена «подозрительная активность». Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на заявление руководства соцсети.

Представитель компании Facebook Ричард Аллан сообщил, что соцсеть всерьез занялась удалением фальшивых страниц для предотвращения политического злоупотребления платформой. Удалению подверглись те аккаунты, которые занимались подозрительной активностью, по мнению алгоритма соцсети.

За месяц до выборов в бундестаг, которые состоялись в Германии 24 сентября, под удаление попали «десятки тысяч» фейковых страничек в Facebook, заявил Аллан.

Также основатель соцсети Марк Цукерберг сообщил, что сожалеет о своих словах относительно невозможности использовать социальные сети в качестве средства дезинформации в преддверии политических выборов. Цукерберг осознал свою ошибку, совершенную в 2016 году, когда не принял во внимание возможность влияния на ход выборов за счет фейковых новостей. Facebook продолжает сотрудничество с правительством по поводу президентских выборов в США и «российского вмешательства» в них.

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