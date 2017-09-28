Преступник выдал себя, явившись пьяным на выборы

28.09.2017 10:08 · 0 комментариев

На минувшие выборы в Бундестаг в городе Губен, земля Бранденбург, явился пьяный 46-летний местный житель. Мужчина очень хотел проголосовать, но у него не было с собой нужных документов. Позже стражи порядка признали в хулигане беглого преступника, сообщает Yahoo!.

Неназванный немец так сильно хотел проголосовать, что вызвал полицию. Мужчина нажаловался представителям власти на недобросовестных, по его мнению, сотрудников избирательного участка.

Прибывшие стражи порядка установили личность хулигана. Оказалось, что тот сбежал из тюрьмы, не дождавшись окончания срока. Немцу оставалось сидеть еще семь месяцев. Пьяного жителя Губена арестовали.

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