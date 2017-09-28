Крупномасштабная полицейская операция: парень производил опасную взрывчатку

28.09.2017 10:07 · 0 комментариев

Эксперименты со взрывчатыми веществами молодого человека из Битигхейма (Bietigheim) в Баден-Вюртемберге привели к широкомасштабному развертыванию полиции и пожарной команды. Вещества, произведенные 17-летним парнем, оказались настолько опасными, что эксперты были вынуждены взорвать их на месте.

В соответствии с предварительными результатами расследования, полицейские исключили экстремистский фон. Согласно имеющимся данным, молодой человек экспериментировал с химическими веществами в здании конюшни, занимаясь производством возможных взрывчатых веществ и вышел «за пределы дозволенного».

Как заявила полиция, во время расследования и взрыва смесей пришлось эвакуировать жителей пяти окружающих жилых домов. Вся операция продолжалась три часа.

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