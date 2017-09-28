Берлинские полицейские заразились гепатитом C

28.09.2017 10:05 · 0 комментариев

Сотрудники берлинской полиции отправляли изъятые инъекции наркотиков служебной почтой с недостаточной защитой. Поэтому несколько коллег были инфицированы гепатитом С. Были случаи «тяжелого заболевания гепатитом С в кругу коллег», которые возникли из-за соприкосновения с почтой, процитировало издание «Berliner Morgenpost» брошюру для сотрудников полиции.

Неясно, не было ли в прошлом у отправителей подходящих упаковочных материалов или же они не знали об опасности. По словам представителя пресс-службы, отправка шприцев, например, для целей документации, бывает редко.

Гепатит С передается в основном контактным путем через кровь. По данным Института Роберта Коха (Robert Koch-Institut), риск заражения из-за проколотых травм зараженными канюлями составляет в среднем менее одного процента. По оценкам, в Германии проживает 250 000 инфицированных. Потребители наркотиков относятся к группам, наиболее подверженным гепатиту С.

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