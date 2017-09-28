Турецкий конфликт: Бундесвер покинул Инджирлик

28.09.2017 10:03   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Bundeswehr, YouTube

Видеокадр пользователя Bundeswehr, YouTube

После нескольких месяцев спора с Турцией последние Бундесвера покинули турецкую авиабазу (Incirlik). Перемещение в Иорданию завершится в начале октября.

С иорданской базы Аль-Асрак (Al-Asrak) немецкие солдаты хотят возобновить свои разведывательные полеты в борьбе с террористическим Исламским государством.

Причиной вывода Бундесвера является турецкий запрет на посещение депутатами Бундестага солдат, находившихся там. В общей сложности будет перемещено около 260 военнослужащих, самолёт-танкер и разведывательные самолеты «Tornado».

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