Меркель приветствовала речь Макрона – в принципе

28.09.2017 10:02 · 0 комментариев

Федеральный канцлер Ангела Меркель, по словам её пресс-секретаря, приветствует выступление президента Франции Эммануэля Макрона (Emmanuel Macron) о европейской политике. Федеральное правительство разделяет мнение Макрона о том, что реформы в ЕС необходимы, сказал пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Однако он избежал каких-либо комментариев содержания.

Во вторник, 26.09.2017, в своей долгожданной речи Макрон предложил реорганизацию ЕС и новый порядок для Европы. Он представил график до 2024 года с противоречивыми требованиями в отношении бюджета еврозоны и совместных вооруженных сил.

Германии Макрон предложил ещё более тесное партнерство. По словам Зайберта, Меркель открыто встретила это предложение. Германия всегда готова укрепить дружеские отношения с Францией.

28 глав правительств государств ЕС намереваются обсудить предложения Макрона в четверг вечером, 28.09.2017, на неофициальном ужине в Таллинне. Важно обсудить детали. Основанием являются различия, например, в мнениях о реформе еврозоны, где Макрон предложил гораздо более амбициозную повестку дня, чем Меркель.

Макрон, Меркель, Франция