Претцель и Петри планируют новую партию

28.09.2017 10:00 · 0 комментариев

Очень скоро Фрауке Петри (Frauke Petry) и Маркус Претцель (Marcus Pretzell) выйдут из партии АдГ. В одном из интервью бывший глава партии в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия сделал ряд многообещающих намёков. Очевидно, планы супружеской пары уже хорошо разработаны.

После объявления об отставке лидер партии АдГ и руководитель фракции в Северном Рейне-Вестфалии Маркус Претцелл намекнул на создание новой партии без указания точных деталей. «В настоящее время нет партии, которая могла бы осуществить политические изменения в Германии, и если ее нет, тогда нужно… Да, мы удивить вас тем, что запланировали», – сказал он на ZDF. «На данный момент в Германии существует только одна весомая народная партия, это ХСС», – заявил Претцель. Однако она ограничена на региональном уровне, поэтому не способна действовать и «полностью кастрирована в масштабах федеральной политики».

Его жена, всё ещё председатель партии Фрауке Петри, по-видимому, в начале июля уже обеспечила домен, адрес еще не созданного веб-сайта – www.dieblauen.de. Адрес в Twitter, названный @Buuen_Bund, через несколько часов после его появления оказался шуткой.

AfD, Frauke Petry, Marcus Pretzell, партия, политика