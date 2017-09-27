Немецкий клуб уволил гендиректора за публичное нацистское приветствие

27.09.2017 10:25 · 0 комментариев

Немецкий футбольный клуб «Теутония 05» уволил гендиректора Берта Эма, который публично произнес нацистское приветствие. Об этом сообщает Spiegel Online.

«Руководство клуба, игроки, тренеры и спонсоры не принимают расизма, фашизма и националистического образа мыслей. Поэтому мы немедленно прекращаем сотрудничество с Эмом», — сказал председатель правления клуба Диддо Рамм.

Отмечается, что 70-летний Эм использовал приветствие «Зиг хайль!» во время одной из послематчевых пресс-конференций. Он принес свои извинения и заявил, что он был «импульсивным человеком, который иногда совершает ошибки».

Специалист долгое время тренировал клуб из Гамбурга, пока не занял пост генерального директора. «Теутония 05» выступает в региональной лиге чемпионата Германии.

rtr.md

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