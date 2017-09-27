Жители Берлина отстояли аэропорт Тегель

27.09.2017 10:23 · 0 комментариев

В минувшее воскресенье в Берлине прошло народное голосование, на котором жители немецкой столицы решали судьбу аэропорта Тегель.

Большинством голосов (56,1%) жители Берлина проголосовали за продолжение деятельности аэропорта. Юридически закрытие аэропорта Тегель должно совпасть с открытием нового столичного аэропорта. Однако эту дату постоянно переносят с 2012-го года.

По словам представителей либералов, новый аэропорт уже проигрывает старому. Так, Тегель в этом году примет, по предварительным оценкам, 35 млн. пассажиров, тогда как новый аэропорт Берлин-Бранденбург рассчитывает принимать всего 22 млн., сообщает Deplacements Pros.

www.euromag.ru

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