В Берлине прошли антитеррористические учения

27.09.2017 10:19 · 0 комментариев

Ещё не прошло и года с тех пор, как террор достиг Берлина – в декабре 2016 года Анис Амри (Anis Amri) захватил грузовик и въехал на нём на рождественский рынок на площади Breitscheidplatz. В понедельник вечером, 25.09.2017, на станции Лихтенберг (Lichtenberg), к счастью, такой опасности не было. Там федеральная полиция имитировала возможный сценарий нападения в ходе антитеррористической операции.

Как заявил представитель федеральной полиции Йенс Шобрански (Jens Schobranski), учения обычно проводятся в зданиях. Широкомасштабные учения на оцепленной железнодорожной платформе и в поезде дали возможность проверить, насколько хороши их собственные концепции. К тому же, речь шла о том, чтобы подготовить полицейских к таким ситуациям и непредсказуемости людей в панике.

В понедельник, 25.09.2017, сценарии нападения повторялись трижды; действия полицейских получат внутреннюю оценку. В общей сложности было задействовано около 90 полицейских оперативных подразделений и 150 статистов-стажеров федеральной полиции, которые с помощью макияжа имитировали сложные травмы.

антитеррористические учения, безопасность, Берлин