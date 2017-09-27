Петри и Претцель хотят выйти из партии АдГ

27.09.2017 10:17 · 0 комментариев

Федеральный президент партии АдГ (AfD) Фрауке Петри (Frauke Petry) и её муж, руководитель земельной организации Северного Рейна-Вестфалии и фракции партии АдГ Маркус Претцель (Marcus Pretzell) выйдут из своей партии. «Понятно, что этот шаг будет сделан», — сказала Петри в Дрездене. «Но решение о том, когда это будет сделано, мы хотим оставить за собой, если только другие не опередят нас», – сказала она, имея ввиду требование об исключении из партии. «Выход из фракции – это обычно возможность убрать кого-то из партии». Претцель и Петри женаты с декабря 2016 года, у них есть совместный ребёнок.

Претцель хочет сделать этот шаг на следующем заседании фракции. Представитель партии сказал, что он хочет сохранить свой мандат в ландтаге. Претцель обосновал своё заявление своей «пессимистической оценкой состояния партии». Вместе с Претцелем покинуть фракцию хочет депутат Александер Ланггут (Alexander Langguth). Претцель является также членом Европейского парламента. 44-летний политик является членом группы «Европа наций и свободы» (Europa der Nationen und der Freiheit (ENF)) под руководством депутата правой экстремистской французской партии «Национальный фронт» (Front National).

Фракция АдГ в Бундестаге собралась в Берлине на своё учредительное заседание. В этом заседании приняли участие – вместе с Петри – остальные 93 депутата Бундестага. В воскресенье, 24.09.2017, на выборах в Бундестаг партия АдГ получила 12,6 процентов голосов.

AfD, партия, Петри, политика