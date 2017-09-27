СДПГ после выборов: Андреа Налес станет новым председателем фракции

27.09.2017 10:15 · 0 комментариев

После провала социал-демократов на выборах в Бундестаг лидер партии Мартин Шульц (Martin Schulz) планирует реорганизовать СДПГ по частям. Он выразил благодарность президиуму СДПГ и руководству партии за то, что они приняли его предложение. Он предложил кандидатуру Андреа Налес (Andrea Nahles) в качестве нового руководителя парламентской фракции, которая сократилась до 153 мест.

«Андреа Налес является опытным политиком, который пользуется высоким авторитетом как в Берлине, так и в её земельной организации Рейнланд-Пфальца», — сказал Шульц. 47-летняя Налес осуществила в период предыдущей законодательной каденции важные трудовую и социальную реформы – минимальную заработную плату и не подлежащую вычету пенсию с 63 лет.

На выборах в Бундестаг СДПГ набрала лишь 20,5 процентов голосов, что является рекордным минимумом с 1949 года. Шульц в воскресенье вечером, 24.09.2017, объявил, что СДПГ после неудачи на выборах уйдёт в оппозицию. Он пообещал, что поражение будет обсуждено до начала съезда партии, который состоится в начале декабря, в комитетах и на восьми региональных конференциях. Обновление Большой коалиции Шульц исключил, несмотря на предложение о переговорах от лидера ХДС Ангелы Меркель.

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