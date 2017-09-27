Путин позвонил Меркель

27.09.2017 10:14   ·   0 комментариев

© Михаил Метцель/ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

Владимир и Ангела © Михаил Метцель/ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

За результатами выборов в Бундестаг внимательно следят в Москве. Через два дня после голосования президент России Владимир Путин поздравил федерального канцлера Ангелу Меркель с победой на выборах.

Как было сказано после телефонного звонка из Кремля, Путин надеется на хорошие отношения с Берлином. Была подтверждена готовность продолжать деловое и взаимовыгодное сотрудничество между Россией и Германией.

Дальнейшие подробности беседы общественности пока не сообщались. Сначала Россия воздерживалась от оценки выборов. Россия будет очень внимательно следить за дальнейшими событиями в Берлине, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в начале недели.

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